Выступающий против движения «Талибан» Фронт национального сопротивления (ФНС) сообщил в понедельник о потерях талибов в результате активизации боестолкновений с бойцами Фронта в нескольких провинциях Афганистана.

«Сегодня бои продолжаются в Панджшере, поскольку «Талибан» собрал многотысячные войска. В Андарабе идут бои, и на данный момент более 22 талибов были убиты, семь ранены. Два талиба были убиты сегодня в Ворсадже (Тахар) и два в Хостском уезде провинции Баглан», — сообщил глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари в соцсетях.

По его словам, талибы взяли в заложники более 100 мирных жителей в селении Джерали в уезде Абшар и селении Кала в уезде Абдулла-Хел (провинция Панджшер). «Сегодня они убили более девять мирных жителей и угрожают убить еще больше, если наступление (ФНС) продолжится», — утверждает Назари.

Между тем, согласно сообщению пресс-секретаря ФНС Сибгатулла Ахмади, последние 40 часов бойцы Фронта вели наступательные, оборонительные и контратакующие действия в населенных пунктах Пул-э-Хесар, Хайр-Дара и Дара-э-Джар в уезде Андараб (провинция Баглан).

По его словам, несмотря на использование вертолетов и артиллерии, талибы потерпели поражение. «В этом бою было убито 27 боевиков элитного подразделения талибов «Бадри», — соцсетях. По его словам, потери ФНС составили трое раненных.

Кроме того, информационное агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило, что прошлой ночью в ходе столкновений с бойцами ФНС в селении Иманд уезда Варсадж провинции Тахар убиты 12 боевиков «Талибан».

Сами талибы пока не комментировали эти сообщения.