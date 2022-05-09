Европейский союз уверен, что Украина сделает все необходимое, чтобы стать достойным членом ЕС. Брюссель уважает стремление украинцев к демократическим ценностям.

Об этом говорится в заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Мы уважаем стремление народа Украины в отношении демократических мировых ценностей, которые были начаты на Майдане. Мы считаем, что вы сделаете все необходимое, чтобы стать достойным членом Европейского союза», — отметил он.