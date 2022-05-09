Жители портового города Чжоушань на востоке Китая перепугались, увидев небо, неестественно окрашенное в кроваво-красный цвет. Очевидцы запечатлели это на видео и фото, которыми поделились с подписчиками в социальных сетях. Об этом написала Daily Mail.

Необычное явление зафиксировали в минувшую субботу. Пользователи принялись активно обсуждать его в социальных сетях.

Многие посчитали багровое небо Чжоушаня тревожным предвестием с учетом того, что город расположен по соседству с Шанхаем, где развернулась ожесточенная борьба с коронавирусом по самым строгим традициям китайских карантинов.

Некоторые настолько перепугались, что начали запасаться едой и всем необходимым на случай апокалипсиса. Однако в местных СМИ жителей успокоили, заверив, что конца света пока не будет.

