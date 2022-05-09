Российские военные в Украине отказываются выполнять приказы идти в новое наступление на Донбассе. Министерство обороны США фиксирует такие случаи на уровне командования батальонов. Об этом сообщает CNN.

Как сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США, наблюдаются случаи отказа российскими военными двигаться вперед в новом наступлении на Донбассе. По его словам, офицеры среднего звена, вплоть до уровня батальона, либо отказались исполнять приказы, либо исполняли их, но не с ожидаемым усердием.

Представитель Пентагона добавил, что с самого начала вторжения в Украину в российских войсках наблюдаются проблемы с морально-психологическим состоянием личного состава. Кроме того, на украинской территории армия РФ продолжает испытывать трудности с логистикой, которые замедляют их продвижение вперед.

Американский военный уточнил, что в настоящее время в Украине находится 97 батальонно-тактических групп (БТГ). С конца апреля их количество увеличили на 5 БТГ.

«Нередко они перебрасывают одну или две БТГ с Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно, это нормально», — отметил представитель Пентагона.