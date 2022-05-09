Из-за санкций ВВП России в 2022 году может снизиться на 12%. Такая оценка приводится во внутреннем отчете министерства финансов России, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, если прогноз Минфина оправдается, такой обвал будет сопоставим с экономическими потрясениями 1990-х годов. Тогда в результате реформ российская экономика начала двигаться в сторону капитализма, одновременно испытывая глубочайший со времен Второй мировой войны спад.

Источники основного негативного воздействия — нефтяное эмбарго, отказ от российского газа, а также дальнейший уход иностранных компаний с рынка, говорит главный экономист финансовой группы БКС в Москве Наталья Лаврова: «Все это, скорее всего, постепенно продолжит развиваться».

Помимо 2022 года, эксперт ожидает значительный негативный эффект от ограничений в следующем году. С учетом текущих санкций экономист прогнозирует падение ВВП на 10,8% в 2022-м и примерно на 5% в 2023 году.