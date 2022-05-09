Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Он подчеркнул, что для Украины важно показать результаты тех зверств, которые российские военные совершали на территории Украины, в частности в Киевской области.

«Совет Европы стал первой организацией из тех, что исключили Россию из своего состава. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны. Благодарен генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич за визит. Для нас важно, что вы на собственные глаза убедиться в военных преступлениях, которые совершали оккупанты в Киевской области», — говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.

