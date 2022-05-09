Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направится в понедельник в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения, сообщил в Twitter официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Президент Фон дер Ляйен сегодня во второй половине дня едет в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они будут обсуждать вопросы, связанные с европейской безопасностью энергопоставок», — написал он.

Ранее сообщалось, что Венгрия и несколько стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.