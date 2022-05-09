Сегодняшний праздник 9 мая – дата, к сожалению, ставшая двусмысленной для многих проживающих на территории постсоветского пространства. С одной стороны, это день памяти большой победы наших прадедов, дедов, матерей над фашистским игом и день памяти по отданным жизням, с другой – это день торжества на Красной площади оружия, от которого прямо сейчас гибнут мирные украинцы. И осознание второго факта перевешивает. Об этом в беседе с Minval.az сказал казахстанский политолог Азат Ахметов.

По словам казахстанского политолога, вторжение войск России в Украину, это факт, который «переформатировал сознание в странах СНГ и во всем мире».

«Бряцание оружием на Красной площади сегодня, при всем моем уважении к присутствующим там на трибунах ветеранах, является очень мрачным знаком для многих живущих в пространстве СНГ. Эти люди в каком-то смысле сейчас переживают ломку сознания, своих ценностей, из-за понимания того, что столица русского мира перешагнула красную черту, за которой, как правило, начинается фашизм. В казахстанском обществе в большинстве крайне отрицательно относятся к нарастающему милитаризму Москвы в кровавой войне, которая развязана, по сути, ни за что. Москва уже не первый месяц пытается объяснить эту войну какими-то доводами и неопровержимыми аргументами, но выглядит все это крайне неубедительно и нелепо», — отметил политолог.

По его словам, многие представители казахстанского общества решили игнорировать дату 9 мая, при этом отдавая заслуженную память всем ветеранам и героям ВОВ. Как минимум отмечать эту дату без какой-либо атрибутики милитаризма. Но эта реакция общества была гневно воспринята в России. И Казахстан столкнулся с атакой российских пропагандистов во главе с режиссером Кеосаяном.

По мнению Ахматова, очень знаково выглядит присутствие в этой травле самого Кеосаяна, который даже не является этническим русским, но при этом твердит «о долгах казахов России».

«Прецедент 9 мая интересно обнажил российскую пропагандистскую машину, во главе которого стоит, не что иное, как армянское лобби», — отметил политолог.

Сейчас в большинстве стран постсоветского мира происходит молчаливое либо открытое непринятие некогда сакральной даты 9 мая.

«По сути, мы наблюдаем обратный процесс, который вряд ли входил в планы Москвы – разрушение теории и единства «русского мира». Мало, кто хочет ассоциировать свою жизнь с символами смерти и оружия. Акции официального или негласного запрета ношения георгиевских ленточек во многих странах СНГ – один из показателей этого процесса», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров