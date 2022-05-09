9 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия Шейхом Саудом бин Абдаллахом аль Муаджиби, сообщает АПА.

Подчеркнув успешное сотрудничество двух стран в различных сферах, глава государства отметил высокий уровень политических отношений. С удовлетворением вспомнив о своих визитах в Королевство Саудовская Аравия, Ильхам Алиев сказал, что проявленное в ходе этих визитов гостеприимство еще раз продемонстрировало братские отношения, существующие между нашими народами.

Президент подчеркнул, что Азербайджан питает особую симпатию к Королевству Саудовская Аравия. Потому что Саудовская Аравия – одна из немногих стран в мире, которая не установила никаких дипломатических отношений с Арменией. Причина этого заключалась в том, что наши земли находились под оккупацией. Ильхам Алиев отметил, что мы высоко ценим эту позицию. Глава государства сказал, что освобождение наших земель в результате 44-дневной Отечественной войны показало всему миру армянское варварство и то, что на освобожденных землях армяне разрушили всё, в том числе 65 из 67 мечетей.

Отметив, что после восстановления территориальной целостности нашей страны расширились возможности для сотрудничества в экономической сфере, в том числе в сфере энергетики, президент выразил удовлетворение интересом крупных саудовских компаний к Азербайджану в этом плане, расценив закладку фундамента Ветряной электростанции в Азербайджане саудовской компанией «ACWA Power» как хороший пример этого.

Подчеркнув, что наши страны поддерживают друг друга и в международных организациях, глава государства сказал, что увеличение контактов между людьми, взаимных визитов и количества туристов создало хорошую основу для дальнейшего развития нашего сотрудничества.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит Шейха Сауда бин Абдаллаха аль Муаджиби будет способствовать развитию двусторонних отношений.