Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу возможного нападения на страну со стороны Польши.

Он пригрозил «обломать рога» Варшаве в случае такой попытки.

«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста», — сказал он.

Он отметил, что Беларусь — страна мирная, но разговаривать с ней с позиции силы не стоит. Лукашенко также напомнил, что позади неё находится Россия, которая является ядерной державой, и о наличии договорённостей между Москвой и Минском в сфере обороны и безопасности.