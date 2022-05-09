Возбуждено уголовное дело по факту нападения на известного журналиста Айтен Мамедову. Об этом в понедельник сообщил начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

По его словам, Мамедова была приглашена в Главное управление полиции города Баку для дачи показаний. Уголовное дело возбуждено по статье134 (Угроза убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью. Материалы дела направлены в Управление полиции Бинагадинского района по месту совершения преступления. По факту пока никто не задержан.

Отметим, что в конце прошлой недели неизвестный мужчина напал на журналистку в лифте дома, где она проживает. Он приставил к ее горлу нож и пригрозил физической расправой в отношении нее и ее дочери. На седьмом этаже дома Мамедовой удалось вырваться из рук нападавшего. Последний скрылся.

Журналист отмечает, что нападение связано с родом ее деятельности, поскольку ни она, ни ее семья ни с кем не конфликтовала.

Мамедова долгие годы освещает судебные процессы, а в последнее время публикует статьи о судебном слушании по делу об убийстве 10-летней Нармин Гулиевой из села Дондар Гушчу Товузского района, где всплыли любопытные подробности случившегося.

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