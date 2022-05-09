Антивоенные тексты на сайте Лента.ру не результат взлома — их разместили сами сотрудники новостного агентства, которые сами в этом и признались.

Источник «Медиазоны» в издании подтвердил, что публикации сделали сотрудники «Ленты», заменив текст в других уже опубликованных новостях.

В частности, ответственность за размещение статьи «Войной нельзя прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти» взяли на себя руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор отделов Александра Мирошникова. «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!» – говорится в завершении статьи.

Все статьи начинались с дисклеймера о том, что «этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей».

Источник «Медиазоны» в издании «Лента.ру» подтвердил, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных ранее новостях.

Впоследствии «Медиазона» опубликовала заявление Егора Полякова:

Что это было? Ровно то, как это и выглядит. Это никакой не «взлом хакеров», это наше осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось (пока не буду говорить по каким причинам).

Главная причина — совесть. Я понимаю, что российское медиапространство уже давно поделено на сегменты «рукопожатности», и «Лента» туда не входит. Но лично я знаю много хороших и достойных людей, которые работают в «нерукопожатных» СМИ, поэтому призываю потенциальных критиков в профессиональной и не только среде не забывать про гуманизм и не ставить ярлыки сразу на всех.

Я считаю, что всем противникам войны сейчас необходимо объединиться, невзирая на их взгляды. Подписи наши, со мной уже побеседовали, полагаю, что можно говорить о том, что мы в «Ленте» более не работаем.

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