10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 11-13° тепла, днем-15-17° тепла. В Баку ночью будет 11-13° тепла, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75 %.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и ливни, возможен град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 8-12° тепла, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 5-9° тепла.