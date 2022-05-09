Глава американской компаний SpaceX Илон Маск оставил в Twitter сообщение, в котором говорит о своей «смерти при загадочных обстоятельствах».

Часом ранее Маск поделился заявлением главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о поставках интернет-оборудования Starlink в Украину.

Рогозин опубликовал показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Кормянкова, который рассказал, что Пентагон передавал «Азову» системы связи Starlink, которые производит Маск

«Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — сообщил глава «Роскосмоса» и добавил, что «Азов» — «нацистский батальон».

Бизнесмен опубликовал скрин сообщения Рогозина и заявил:

«Вот, что он передал в российские медиа. Слово «нацист» означает не то, что он, кажется, думает».