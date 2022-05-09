Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО не захотели услышать РФ, у них были совершенно другие планы, «велась подготовка нападения на Крым».

«Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжение на наши исторические земли, включая Крым», — сказал Путин на Красной площади, выступая на параде Победы.

Путин отметил, что в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия.