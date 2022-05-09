Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади.