Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень скоро в Украине будет два Дня Победы

«Мы всегда воюем за себя, за свою свободу, за свою независимость, чтобы победа наших предков была не напрасной. Они бились за свободу для нас и победили. Мы бьемся за свою свободу и свободу своих детей и, поэтому, победим», — заявил он в видеообращении в понедельник утром.

«Мы никогда не забудем, что сделали наши предки во Второй мировой войне. Мы не говорим «Можем повторить», потому что хотеть повторить 2194 дня войны может только сумасшедший , который уже повторяет страшные преступления гитлеровского режима, наследуя нацистскую философию, копируя все, что делали они.

Он обречен, так как проклят миллионами предков, так как начал наследовать их убийцу. А, поэтому, потеряет все. И очень скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного. Победили тогда – победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы. Победы Украины», — сказал Зеленский.