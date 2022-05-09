В Исмаиллинском районе на большой территории вновь произошел камнепад.

Из-за сильных ливней, наблюдавшихся в последние дни, на хребте Ниялдаг, где проходит автодорога Исмаиллы-Лагич-Демирчи-Шамахы, в районе поселка Лагич произошел очередной камнепад, передает АПА.

Сегодня утром толстый слой ила, земли, камней и обломков деревьев с высоких скал обрушился на шоссе, дорога протяженностью 15 метров перекрыта, движение транспортных средств остановлено.

Для расчистки дороги в район привлечена тяжелая техника и рабочая сила.