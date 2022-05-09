9 мая исполняется 77 лет со дня исторической победы над фашизмом.

По этому случаю президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, возложил цветы к памятнику и почтил память всех азербайджанских сынов, погибших в войне.

Отметим, что азербайджанский народ внёс важный вклад в достижение исторической Победы над фашизмом. На фронт были отправлены 600 тысяч сыновей и дочерей Азербайджана. Свыше 300 тысяч из них героически погибли в боях. За отвагу, проявленную на войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сотни наших соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Решающую роль в достижении этой победы сыграла азербайджанская нефть. Азербайджан был основным поставщиком горюче-смазочных материалов для советской армии. 90 процентов моторных масел, 80 процентов бензина, 70 процентов нефти обеспечивалось Азербайджаном.

Светлая память сыновей Азербайджана, прошедших славный боевой путь, всегда почиталось с глубоким уважением. Во все периоды пребывания у власти общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев проявлял особое внимание и заботился о ветеранах войны, называл их «золотым фондом нашего народа». И Президент Ильхам Алиев всегда сохраняет в центре внимания решение социальных проблем ветеранов, им оказывается материальная помощь накануне 9 Мая — Дня Победы.

Азербайджанский народ уже второй год отмечает победу над фашизмом в 1941-1945 годах с двойной гордостью и чувством радости в связи с Великой Победой, достигнутой в результате 44-дневной Отечественной войны. Справедливость, за которую 30 лет боролся наш народ, наконец, восторжествовала, и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Светлая память обо всех наших сыновьях и дочерях, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне 1941-1945 годов, будет вечно жить в сердце азербайджанского народа.