Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют отказаться от всех титулов и изменить британскую монархию. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник из королевского окружения.

Такое решение герцоги Кембриджские приняли после поездки по Карибским островам, где они столкнулись в рядом протестов среди местных жителей. Теперь Уильям и Кейт хотят, чтобы к ним обращались просто по именам, а также отменить традиционные приветственные поклоны и реверансы. Кроме того, они выступают против металлических ограждений между ними и публикой во время официальных мероприятий.

«Они хотят быть ближе к людям, соблюдать меньше скучных формальностей и отказаться от многих традиций», — заявил источник издания.

Теперь внук Елизаветы II и его супруга хотят «вести дела по-кембриджски», ведь реакция публики в ходе турне по Карибам вызвала у них шок. Пару называли устаревшей, оторванной от реальности, слишком формальной и скучной.