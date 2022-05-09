Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что стандарты работы для сотрудников «Твиттера» повысятся после того, как он приобретёт компанию. Об этом основатель SpaceX и Tesla написал в соцсети.

«Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но куда меньше, чем я требую от себя», — предупредил Маск.

Предприниматель также сообщил, что компания будет полностью сосредоточена на «хардкорной» разработке ПО, дизайне, информационной безопасности и серверном оборудовании. Маск твёрдо верит в то, что все менеджеры в технической области должны быть «технически совершенными».

«Менеджеры по программному обеспечению должны писать отличные программы, иначе это всё равно что быть капитаном кавалерии, который не умеет ездить на лошади», — добавил миллиардер.