Президент Украины Владимир Зеленский наградил пса Патрона медалью «За преданную службу». Церемония награждения состоялась в воскресенье во время брифинга Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приехавшего в Киев с визитом.

«Я наградил сапера Патрона, который не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и помогает учить наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза», – сказал Зеленский.

Во время награждения Патрон залаял на Трюдо, на что Зеленский отреагировал шуткой, обратившись к премьер-министру Канады: «Может быть, у вас там что-нибудь есть?»

Пес Патрон из ГСЧС Чернигова стал символом борьбы и объектом для вдохновения украинцев. Они следят за тем, как он «работает», спит, купается и забавляется. Ему посвящают рисунки и сувениры.

С начала большой войны Патрон со своим хозяином – спасателем из Чернигова – постоянно на работе, где разминируют территорию от взрывчатки, которую бросили россияне. Владелец собаки отмечает, что Патрон – не служебный пес, а талисман черниговских спасателей.

