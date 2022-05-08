Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в этом году провёл несколько важных международных встреч. В частности, глава региона встретился с президентом Азербайджана в Баку.

«С президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым мы обсудили торговлю и развитие контактов в сферах промышленности, транспорта и логистики. Нам интересно продвижение на рынок Азербайджана астраханских товаров, в том числе рыбной и мучной продукции», — приводит «Южная волна» слова главы региона.

Игорь Бабушкин отметил и перспективы выполнения астраханскими судостроителями заказов для Азербайджана на условиях промышленной кооперации. Так, планируется реализовывать совместные проекты по строительству маломерных сухогрузов, химовозов, паромов и танкеров. В ближайшее время ожидается приезд азербайджанской делегации в Астрахань для обсуждения всех деталей.

Губернатор отметил: «Мы готовы развивать с Азербайджаном авиасообщение. Российская авиакомпания «Азимут» готова выполнять регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту Астрахань – Баку до четырёх раз в неделю и сейчас ведет подготовку в части получения разрешений на выполнение полетов. Попросил у президента Азербайджана поддержки в возобновлении прямого авиарейса, который пользуется большим спросом. Астраханцы любят посещать Баку и другие города, уверен, этот маршрут будет особенно актуален».