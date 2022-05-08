Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что 8 мая 1945 года принесло освобождение многим европейским народам, но не странам Балтии.

«8 мая 1945 года принесло освобождение многим европейским народам — Норвегии, Дании, Нидерландам, Бельгии и другим. Но это не принесло освобождения Латвии, Эстонии и Литве, потому что один оккупационный режим сменился другим оккупационным режимом. Нам пришлось ждать еще 45 лет, чтобы освободиться от оккупации Советского Союза», — заявил Левитс в воскресенье, сообщает официальный сайт президента Латвии.

«8 мая 1945 года весь мир подумал: «Больше никогда!». Но теперь мы видим, что это обещание не выполнено. Именно поэтому мы должны быть вместе с Украиной, чтобы не допустить победы агрессора», — добавил президент Латвии.

8 мая в Латвии — это День разгрома нацизма и День памяти жертв Второй мировой войны.

