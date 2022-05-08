Израиль в настоящий момент находится в начале нового этапа борьбы с терроризмом и планирует создание национальной гвардии.

Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет.

«Мы находимся в начале нового этапа в войне с терроризмом. Те, кто подстрекает [к террору], не смогут более спать спокойно», — распространила высказывания премьера его канцелярия. «Высшей миссией правительства Израиля является восстановление личной безопасности граждан Израиля. Мы продвигаем важные шаги, и первый из них — это создание национальной гвардии», — добавил Беннет.