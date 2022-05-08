Страны Группы семи (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него. Также отмечается, что лидеры стран G7 намерены продолжить и усилить кампанию против финансовых элит и членов семьи, которые поддерживают президента России Владимира Путина. Об этом говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.

Страны — участницы «семерки» намерены «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей», отмечается в документе.

«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, — заявили в Белом доме. — Группа семи также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».

Лидеры также заявили о намерении «не допустить победы» России в Украине.

«Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента Путина в его войне против Украины», — говорится в заявлении.