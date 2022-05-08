Соединенные Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении России, касающиеся поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Об этом сообщил в воскресенье представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению ввести новые рестрикции против Москвы.

«Мы также расширяем наши экспортные ограничения и санкции, которые напрямую наносят ущерб военным усилиям России, в том числе [вводим] ограничения, касающиеся двигателей промышленного назначения и бульдозеров», — сказал он.

По его словам, параллельные ограничения вводят и европейские партнеры США. «ЕС, например, действует совместно с нами и вводит дополнительный [экспортный] контроль в отношении химической продукции», — пояснил чиновник. «Эти новые меры [экспортного] контроля еще больше ограничат доступ России к компонентам, которые необходимы ей для пополнения и восполнения своих военных возможностей», — считает представитель администрации.