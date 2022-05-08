Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передаёт Киеву разведывательные данные для достижения украинской армией успехов в боевых действиях против России. Об этом она заявила в эфире CNN.

«Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя от российской агрессии, помогаем им укрепить позиции за столом переговоров против русских. Как они используют эти разведданные, зависит от них. Но мы хотим убедиться, что у них есть оборудование и информация, необходимые средства для ведения этой войны таким образом, чтобы помочь им защитить свой суверенитет», — сказала Томас-Гринфилд.

Она добавила, что США с самого начала были последовательны, заявив, что поддерживают Украину и будут обеспечивать её всеми необходимыми средствами для ведения боевых действий.

«Поэтому мы продолжим оказывать необходимую им поддержку. Мы предоставили разведданные, но решения о том, на что они будут нацеливаться и как они будут нацеливаться, принимают они. И опять же, думаю, Россия ощутила на себе последствия нашей поддержки украинцев», — заключила постпред США при ООН.