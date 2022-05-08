Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит G7, который состоится 8 мая.

Об этом сегодня сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«По результатам встречи будет принят очень мощный совместный стейтмент, который будет содержать не только общие фразы о поддержке права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий. Весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защиту территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность. Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, развязавшей эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными», — говорится в сообщении.