Украина всерьез рассматривает возможность подрыва Крымского моста. Это только вопрос времени.

Об этом говорится в заявлении советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

«Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет», — заявил он.

По его словам, для реализации этой цели ВСУ нужно выполнить одно условие.

«У нас для этого (уничтожение моста) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно значительно ближе продвинуться к побережью Азовского моря», — сказал советник главы МВД.