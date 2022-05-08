МЧС принимает неотложные меры по устранению опасных ситуаций, вызванных порывами сильного ветра.

В частности, согласно данным МЧС, на горячую линию «112» министерства поступила информация о том, что в поселке Алят Гарадагского района Баку с крыши пятиэтажного жилого дома свисают оторвавшиеся от нее куски бетона, которые представляют угрозу для окружающих. На место сразу были вызваны спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Сотрудники МЧС оперативно убрали свисавшие с крыши здания куски бетона, таким образом устранив опасность для жизни людей.

