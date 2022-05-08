Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину. Посетил Ирпень, чтобы лично увидеть все зверства российских военных.

Об этом пишет Telegram-канал Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

«Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот кошмар, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпичан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее», — пишет Маркушин.

Мэр Ирпеня поблагодарил Трюдо за поддержку со стороны Канады. Он отметил, что надеется, что премьер Канады также поддержит организацию усилий украинской диаспоры в стране по восстановлению Ирпеня.

«С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время», — добавил Маркушин.

