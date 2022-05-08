Сразу несколько депутатов Госдумы сообщили о блокировке своих Google-аккаунтов и каналов на YouTube «без возможности восстановления». В числе этих парламентариев – Мария Бутина (Кировская область), Михаил Матвеев (Самарская область) и Евгений Федоров (Санкт-Петербург). В каждом случае причиной отключения названы «правила в отношении ограничения экспорта и примененыия санкций».

На справочных страницах корпорации можно найти пояснение: «Ваш аккаунт и все аккаунты, связанные с ним, могут быть отключены, если в отношении вас или вашей организации действуют санкции, а также если вы выступаете от имени лиц и организаций, которые находятся под санкциями».

Практически все депутаты Госдумы сейчас находятся под санкциями из-за признания Россией ДНР и ЛНР и началом спецоперации на Украине. Так что своих аккаунтов в Google и на YouTube уже должны были лишиться или вскоре лишатся все, у кого они там были.