Постпреды стран Евросоюза не смогли в воскресенье достичь консенсуса в отношении запрета на импорт российской нефти, основной причиной является несогласие Венгрии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Встреча 27 постпредов ЕС в воскресенье завершилась без достижения соглашения. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни», — пишет агентство.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом переговоров, «Венгрия продолжает блокировать предложение Европейского союза по запрету импорта российской нефти».