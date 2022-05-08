В связи с ремонтными работами на трассе в рамках подготовки к гонкам «Формулы-1» на участке проспекта Нефтчиляр от круга «Азнефть» (пересечение проспекта «Нефтчиляр» и улицы Ниязи) до отеля «Marriott Absheron» (пересечение проспекта «Нефтчиляр» и улицы Пушкина) движение будет ограничено.

Согласно информации Операционной компании Baku City Circuit, водителей просят использовать альтернативные дороги, учитывая пробки на этом участке дороги.

В Операционной компании отметили, что дороги будут не закрыты, а лишь будет сужена полоса движения.