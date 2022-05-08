Правительство Португалии приняло решение направить Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных у США, а также пять буксируемых гаубиц, сообщает издание Nascer do SOL со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

«Nascer do SOL узнало от источника в министерстве обороны, что португальское правительство… направит на Украину… 15 гусеничных бронетранспортеров M113 американского производства, которые находятся на вооружении национальной армии уже почти 30 лет и на передачу которых в последние недели оказывалось давление со стороны Вашингтона… Правительство также отправит пять буксируемых гаубиц калибром 15,5, пятьдесят радиоприемников и некоторые другие виды легкого вооружения», — сообщает издание.