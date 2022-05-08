По состоянию на сегодня самой большой проблемой для бойцов полка «Азов» в Мариуполе является аннексия российскими войсками южных регионов. Речь идет о Херсоне, Бердянске, Мелитополе.

Об этом заявил офицер разведки управления полка «Азов» Илья Самойленко во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, соответственно, что лучшей поддержкой для «Азова» могут стать правильные действия украинского военного командования по обороне юга Украины.

«Вы знаете, что станет большей поддержкой? Если наш главнокомандующий не допустит ошибок при обороне южных регионов. Я имею в виду Херсон, Бердянск, Мелитополь. Именно российская аннексия этих городов является сегодня основной проблемой», — сказал Илья Самойленко.

Вместе с тем боец «Азова» отметил, полк держит связь с командованием.

«У нас есть связь с командованием, наш приказ держать оборону», — резюмировал он.