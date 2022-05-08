Глава Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде прибыл с визитом в ОАЭ.

Согласно информации пресс-службы Управления, Пашазаде , принимающий участие в международной конференции «Исламское единство: концепция, возможности, вызовы», организованной Советом международных мусульманских обществ в Абу-Даби 8-9 мая, входит в состав президиума, в котором представлены почетные гости .

На представительной конференции с участием около 500 мусульманских религиозных лидеров и религиозных деятелей из 150 стран мира со вступительной речью выступил министр по вопросам толерантности и сосуществования ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль-Нахайян. Он заявил, что проблемы, с которыми столкнулись исламские общества в XXI веке, диктуют необходимость единства исламских государств, обществ, организаций и отдельных лиц в культурно-гуманитарной плоскости, основанного на сотрудничестве в образовательной, культурной, идеологической и экономической сферах. Министр отметил, что нынешнее время требует обновления этой модели взаимодействия и сотрудничества и возвращения к имеющемуся опыту.

Затем слова взял глава Совета фетвы ОАЭ шейх Абдулла бин Байя.

В рамках конференции шейх уль-ислам А. Пашазаде встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой, министром по делам религии Турции Али Эрбашом, генеральным секретарем Совета мусульманских аксакалов Мохаммедом Абдулом Саламом, министром вакуфов Египта Мохаммедом Мухтаром Джумой, генеральным секретарем Ливанского христианско-мусульманского национального комитета, членом Совета директоров KAİCİİD Мохаммедом Саммаком, ректором Казанского университета Российской Федерации Рафиком Мухаметшином и другими религиозными лидерами.

А.Пашазаде выступит на завтрашнем пленарном заседании конференции на уровне министров на тему «Единая умма и разные религии».

В ходе визита также запланированы встречи с руководством ОАЭ.