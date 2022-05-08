Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов. 21 россиянин сдался в плен. Остальные либо были уничтожены, либо скрылись.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов. 21 россиянин сдался в плен. Остальные либо были уничтожены, либо скрылись.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий