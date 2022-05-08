По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией министр иностранных дел Швеции Анн Линде обратилась с письмом к своему азербайджанскому коллеге.

В своем письме, как отмечает МИД Азербайджана, министр Анн Линде отметила 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и, воспользовавшись случаем, высоко оценила существующую дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Швецией. Анн Линде пожелала продолжения хороших отношений и сотрудничества между двумя странами.