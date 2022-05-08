Погода была дождливой на большей части территории страны в результате прохождения за прошедший день через территорию Турции циклонов и связанных с ними холодных атмосферных фронтов, сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Она отметила, что в некоторых районах, в основном в горных и предгорных, осадки были обильными и интенсивными: «В районах, расположенных в предгорьях Большого Кавказа – в Балакяне, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Габале выпало до 57% месячной нормы осадков. Выпало до 71 мм осадков».

Умайра Тагиева сказала, что в результате проливных дождей повысился уровень воды в реках страны: «Уровень воды в реках поднялся с 23 см до 49 см».

У.Тагиева добавила, что в высокогорных районах страны выпал снег: «Высота снежного покрова в Шахдаге достигла 18 см».