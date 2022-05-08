В результате нападения России на Украину с 24 февраля погибли 225 детей.
Информацию распространила Генеральная прокуратура Украины.
На сегодняшний день на войне получили ранения 413 детей.
В результате нападения России на Украину с 24 февраля погибли 225 детей.
Информацию распространила Генеральная прокуратура Украины.
На сегодняшний день на войне получили ранения 413 детей.
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