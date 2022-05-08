На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку, и о необходимости спасения граждан.

На место происшествия немедленно были вызваны спасатели Службы спасения особого риска министерства, сообщили в МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что входные двери трех квартир заблокированы в результате частичного обрушения потолка общего коридора на 2-м этаже двухэтажного жилого дома, в результате 4 человека оказались в беспомощном состоянии.