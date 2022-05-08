Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предоставит дополнительную военную помощь Украине на 1,6 млрд долларов, сообщает Reuters.

Сообщается, что эта сумма почти вдвое превышает предыдущие обязательства Британии по расходам по Украине. Дополнительные средства будут поступать из резерва на случай чрезвычайных ситуаций после согласования с Минфином.

В частности, пакет включает в себя контрбатарейные радиолокационные системы, оборудование для глушения GPS и приборы ночного видения.

Отмечается, что это самый высокий уровень военных расходов Британии со времен войн в Ираке и Афганистане.

Джонсон заявил, что жестокое нападение Владимира Путина не только приводит к бесчисленным разрушениям в Украине — оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе.

В конце этого месяца Джонсон проведет встречу с представителями ведущих оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение производства в ответ на рост спроса, вызванного войной в Украине.