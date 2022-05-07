Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря антисемитским высказываниям главы российского МИД Сергея Лаврова вопрос поставок Украине оружия из Израиля «почти решен».

Об этом он сказал во время интервью в эфире телемарафона.

По словам Резникова, Израиль «держал баланс», нейтралитет — «не с Украиной и не с Россией». Однако Лавров «сделал максимум», чтобы государство определилось.«Благодаря таким усилиям «проукраински настроенного» министра иностранных дел России, потому что иначе его не назовешь, если он сделал максимум, чтобы Израиль наконец-то повернулся к нам[…] Он красавчик, я считаю. Благодаря ему, можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос», — сказал украинский министр.