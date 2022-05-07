Глава ЦРУ Уильям Бернс раскритиковал утечки в СМИ информации о передаче Вашингтоном разведывательных данных Украине. На форуме, организованном британской газетой Finantial Tines он назвал такие утечки безответственными и опасными, сообщает ТАСС.

«Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно, очень рискованно и опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка в частной беседе или публичные разговоры о конкретных разведывательных вопросах», — заявил Бернс.

Он также подчеркнул, что считает ошибкой недооценивать «значительные возможности» самих украинцев в плане разведки. «Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас», — заверил он.