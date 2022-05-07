Русские военные сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. В момент взрыва в здании находилось около 100 человек. Спасатели разбирают завалы.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, а Белогоровке российские военные сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село, все, кто не успел эвакуироваться.

При этом, по информации чиновника, в школе в момент падения авиабомбы находилось около 100 человек. По состоянию на 21:50 спасателям удалось достать из-под завалов 30 человек.

“Спасательная операция продолжается”, — добавил Гайдай.