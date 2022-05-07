Всемирный банк выделит Украине $1,5 млрд на оплату труда бюджетников. Об этом в субботу сообщило Министерство финансов Украины в своем Facebook.

«Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка для оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках проекта «Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления», — отметили в ведомстве.

Средства пойдут на возмещение расходов бюджета для оплаты труда работников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы.