Будет проведена переоценка эксплуатационных запасов существующих месторождений подземных вод на территории Азербайджана.

Это нашло отражение в изменении в «Государственной программе по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы», введенным сегодняшним распоряжением президента Ильхама Алиева.

В 2022-2024 годах Министерство экологии и природных ресурсов должно обеспечить проведение переоценки эксплуатационных запасов существующих месторождений подземных вод на территории Азербайджана.