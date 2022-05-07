Президент РФ Владимир Путин сегодня пытается исказить историю и тем самым «оправдать» вторжение в Украину. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 7 мая, передает ТАСС.

В письменном заявлении, подготовленном в честь 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе, он также выразил слова поддержки людям, которые готовятся к празднованию памятной даты. Блинкен заявил о «стойкости и решимости всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами».

По словам госсекретаря США, страна и сейчас подтверждает свою решимость в совместной работе, «чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые продолжают омрачать мир сегодня». Помимо этого, он призвал страны Европы противостоять тем, «кто пытается оперировать исторической памятью для продвижения собственных амбиций».

Блинкен также вспомнил, что в период Второй мировой войны «американский народ объединился с отважными гражданами множества стран, которые сражались на всех фронтах в Европе». При этом он считает, что «общая победа не принесла общей свободы и процветания для всех».